Игрушки из мемориала у «Зимней вишни» в Кемерово передадут детям-сиротам

Сегодня, 20:42

Идею поддержали священнослужители и психологи. Перед раздачей игрушки обработают и пройдут через символический обряд очищения.

Кемеровское епископство дало свои рекомендации по дальнейшей судьбе игрушек. возложенных к мемориалу у «Зимней вишни» в Кемерово. Священнослужители рассказали, что в православии существует традиция, когда вещи, которые принадлежали или были посвящены усопшему, не только сохраняют добрую память о нем, но и являются пожертвованием для нуждающихся, которые будут поминать усопшего добрым словом.

Священники предлагают раздать игрушки детям-сиротам, или в больницы. также, они считают, что игрушки можно передать детям из малообеспеченных или многодетных семей.

Предложения церковных деятелей поддерживают и психологи. Они считают, что игрушки можно передать и благотворительным или религиозным организациям, чтобы те распространяли игрушки среди всех нуждающихся.