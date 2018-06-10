Смолянин сделал оригинальное предложение «руки и сердца»

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Пользователи оценили старания влюбленного молодого человека. Девушка согласилась стать его женой.

В сети жители Смоленска обсуждают оригинальное предложение «руки и сердца», которое сделал один из жителей своей возлюбленной. Возле крепостной стены водители выстроили свои автомобили в форме сердца, а сами машины были украшены воздушными шарами.

Пользователям сети очень понравился такой способ позвать девушку замуж. Они отметили, что новоиспеченная невеста запомнит этот день на всю жизнь, а также пожелали счастья будущим супругам.

Напомним, в Хабаровске на ярмарке «Наш выбор 27» мужчина не постеснялся при всех жителях города сделать предложение своей возлюбленной. Девушка, конечно же, не смогла отказать своему мужчине.