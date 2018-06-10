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Невролог из Волгограда раскрыла секрет борьбы с остеохондрозом

Сегодня, 21:20

Оксана Першикова рекомендует проводить профилактику. По официальным данным, в России каждый второй гражданин страдает остеохондрозом, болезнь активно поражает и молодых людей.

Оксана Першикова, невролог из Волгограда, раскрыла секреты борьбы с остеохондрозом. Не секрет, что лучшей мерой является профилактика. Так медик рекомендует применять специальные накладки на кресла, ортопедические сидения и массажеры. Немаловажным выступает отсутствие лишнего веса, потому невролог советует снизить калорийность своего привычного рациона, часто плавать и больше уделять внимания пешим прогулкам и физическим нагрузкам. Таким образом, будут укреплены мышцы спины, это позволит равномерно распределить нагрузку на позвоночник.

Остеохондроз представляет собой дистрофические нарушения в суставных хрящах, чаще всего поражаются межпозвонковые диски. Осложнения от недуга провоцируют протрузию, грыжи диска, кифоз и радикулит.

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