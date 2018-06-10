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Несмотря на то, что существует несколько медицинских названий для подобной патологии, например, синдром Диогена или синдром Плюшкина, соседям странного жильца было от этого не легче. Дело дошло до суда, который вынес справедливое решение.

Житель Орска годами таскал в свою квартиру хлам из мусорных баков. При чем объектами болезненной страсти пожилого мужчины были не только предметы быта или упаковочная тара, но и пищевые отходы, которые месяцами гнили в слоях мусора. Тараканы, блохи и другие паразиты, про которых уже забыли в большинстве российских многоквартирных домов, буквально атаковали соседей по подъезду современного «Плюшкина».

На все замечания мужчина не реагировал, а продолжал по вечерам самозабвенно копаться в мусорных баках, забирая наиболее привлекательное для него содержимое в однокомнатную квартиру. Соседи обратились за помощью к юристам, которые дали единственно верный совет, подать судебный иск. Суд постановил очистить квартиру от мусора, а также провести соответственные работы по дезинфекции.