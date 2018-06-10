VistaNews.ru


Житель Орска годами таскал в свою квартиру хлам из мусорных баков

Сегодня, 21:10

Несмотря на то, что существует несколько медицинских названий для подобной патологии, например, синдром Диогена или синдром Плюшкина, соседям странного жильца было от этого не легче. Дело дошло до суда, который вынес справедливое решение.

Житель Орска годами таскал в свою квартиру хлам из мусорных баков. При чем объектами болезненной страсти пожилого мужчины были не только предметы быта или упаковочная тара, но и пищевые отходы, которые месяцами гнили в слоях мусора. Тараканы, блохи и другие паразиты, про которых уже забыли в большинстве российских многоквартирных домов, буквально атаковали соседей по подъезду современного «Плюшкина».

На все замечания мужчина не реагировал, а продолжал по вечерам самозабвенно копаться в мусорных баках, забирая наиболее привлекательное для него содержимое в однокомнатную квартиру. Соседи обратились за помощью к юристам, которые дали единственно верный совет, подать судебный иск. Суд постановил очистить квартиру от мусора, а также провести соответственные работы по дезинфекции.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Женщина умерла после жестких пыток и секс-игр в Берлине

Житель Омска поздравил соседей-свиней с Новым годом

В Саратове мужчина украл два мусорных контейнера

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем