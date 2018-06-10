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В сеть попали снимки, как мужчина вылавливает что-то из луж и переливает находки в реку. Жителям не сразу удалось понять, чем занимается новгородец.

Жители Великого Новгорода поделились с пользователями «ВКонтакте» фотографиями некоего мужчины, который ходил по городу с сачком и ведром, обходя многочисленные лужи. Вскоре выяснилось, что мужчину зовут Борис Анатольевич. Оказывается, новгородец спасает жизни щурят, переливая лужи в реку, а точнее он из этих луж вылавливает мальков и переносит их в реку, дабы те не погибли от засухи.

Отмечается, что после паводка на Веряжке образовалось достаточно большое число заводей, куда мальков щук унесло течением. Лужи начали подсыхать, и тогда Борис решил помочь беззащитным животным. Он терпеливо вылавливал рыб сачком из каждой лужи, чтобы потом бережно доставить их в привычное место обитания.

Данный поступок достоин уважения в связи с тем, что популяция промысловых вид значительно сократилась, а благодаря таким людям о безопасности экологии можно не беспокоиться.