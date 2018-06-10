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Эксперт: Купание на диких пляжах может стать смертельным

Сегодня, 17:37

Главной опасностью диких пляжей считается дно, которое может быть очень непредсказуемым. Подробнее о пляжах Украины рассказал зам экологического центра Александр Соколенко.

«Необследованные пляжи опасны тем, что на дне могут быть ветки, мусор и деревья, которые могут стать причиной травм и инфекции у купающихся», - говорит Соколенко.

Перед началом купального сезона все водоемы тщательно обследуются на предмет опасных вещей на дне. Однако есть такие водоемы, в которых запрещено плавать. Но обычно многих людей это не сильно останавливает, поэтому в летний период не исключены частые случаи травматизма во время купания. Также в воде может жить большое количество вирусов, таких, как кишечная палочка, которая очень опасна для детей. Соколенко рекомендует тщательно подумать, прежде чем купаться в незнакомых местах. Подчеркивается, что при купании в запрещенных местах человек несет ответственность за свою жизнь самостоятельно.

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