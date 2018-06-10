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Пёс Чешир «по-человечьи» съел арбуз и покорил интернет

Сегодня, 17:05

О необычном поведении питомца рассказала его хозяйка, которая поделилась видеоподтверждением в соцсетях. Женщина звонко смеялась и не подозревала, что гастрономические вкусы её собаки оценит такое количество пользователей.

Пёс Чешир на удивление публики съел арбуз «по-человечьи», откусывая кусочек за кусочком с особой осторожностью, чем и покорил интернет. Пушистик выглядел милым и воспитанным, и поглощал лишь съедобную часть ягоды, обгрызая арбуз по краям. Просмотревшие видеозапись пользователи принялись удивляться и выражать собственное умиление, однако другие люди заявили о том, что такой гурман не является уникальным в своем роде.

Хозяева необычных собак принялись публиковать собственные видео, где животные кушают арбуз, яблоки, кукурузу, а также другие продукты растительного происхождение, что не присуще большинству собак. Тем не менее, вирусную популярность получил именно Чешир, достижениями которого похвасталась удивленная хозяйка.

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