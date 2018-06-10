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Известный российский актёр рассказал, почему пошёл воевать за Украину

Сегодня, 17:00

Речь идёт об Анатолии Пашинине, который стал знаменит благодаря ролям в фильмах о Второй мировой войне, играя роли советских офицеров. Свой выбор мужчина объясняет тем, что «нужно заткнуть рты» тем, кто разжигает в стране войну, выставляя её в чёрном свете и выдумывая небылицы о «фашизме».

Известный российский актёр и звезда сериала «Грозовые ворота» Анатолий Пашинин в своём недавнем интервью рассказал, почему пошёл воевать на Донбасс за Украину. По словам Пашинина, ему уже 39 лет, и он точно понимает «что» и «куда». Сейчас в рядах украинской армии можно встретить молодых добровольцев в возрасте 19-21 года. Пашинин считает, что интервью нужно брать именно у них, ведь они будут строить государство. Актёр особенно отмечает острый ум и ведение мира молодых солдат.

Анатолий Пашинин также рассказал, что на Донбасс он поехал, чтобы убрать и прогнать с пути тех, кто выдумывает о «нацизме» или «фашизме». Актёр уточняет, что в основном «это бабульки», которых невозможно «заткнуть словом». Именно они выставляют Украину в тёмном цвете в глазах граждан соседней страны. Кроме того, Пашинин по происхождению украинец, и видимо большую роль в его решении пойти в восьмой батальон сыграло патриотическое чувство.

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