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Жители Приморья наблюдали загадочное явление в небе

Сегодня, 15:49

Заметить эти два и без того редкие природные явления – большая удача, а наблюдать их одновременно удаётся мало кому.

Жители Приморья наблюдали радугу вместе с эффектом гало. Пользователи оказались в восторге, когда увидели этого загадочное явление в небе. Соответствующий ролик был заснят очевидцами, а затем опубликован в социальных сетях.

По словам граждан, они наблюдали гало с радугой в разных частях региона. Они отмечают, что эти природные явления, скорее всего, являются вестниками грядущих изменений погоды в худшую сторону.

Стоит уточнить, что гало называют оптический феномен, который представляет собой некое светящееся кольцо вокруг источника света.

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