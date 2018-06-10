Сеть взорвали танцы «пышечки» в компании двух мужчин в Ростове

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Жаркая погода в Ростове-на-Дону способствует бурлению крови в жилах страстных жителей города.

В Ростове утром 10 мая горожане заметили полную даму, которая поддалась влиянию флюидов и бросилась в пляс в компании двух мужчин. Танцы «пышечки» привлекли внимание не только удивлённых прохожих, но пользователей местного сегмента соцсетей, когда видео с ней попало в интернет. Сеть просто «взорвали» кадры, снятые на месте событий одним из очевидцев. По словам ростовчан, инцидент произошёл на Пушкинской улице у мемориала фронтовым кинооператорам. Примечательно, что «танцовщица» нисколько не смущалась тому факту, что вокруг неё ходят люди, а некоторые её даже снимают. В сети предположили, что дама с утра уже была немного пьяна. Иначе объяснить её весёлое поведение трудно. Несмотря на это, горожане в основном положительно отзываются о данной женщине, утверждая, что она подняла им настроение.

Ранее мы писали, что на проезжей части в Коми танец устроила пара молодых людей. Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили в сеть.