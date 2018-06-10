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«Сколько её заплатили?»: Кирилл «Руки-базуки» Терешин шокировал новой девушкой

Сегодня, 15:18

Кирилл «Руки-базуки» Терешин снова шокировал поклонников, однако на этот раз не синтоловыми мышцами, а новой девушкой. Пользователи скептически отнеслись к отношениям Терешина и заявили, что он заплатил за фото с девушкой.

«Мистер Синтол» из Пятигорска Кирилл Терешин снова засветился в компании новой девушки. Однако на этот раз фолловеры стали критиковать не только самого парня с «руками-базуками», но и девушку с нестандартной внешностью.

«Хоть бы нормальную уже девушку нашел», «Это человек, которому совершенно не идут девушки», «Сколько её заплатили?», «Девушка с ним ради хайпа», «Шрек и фиона, оба очень страшные», «Он страшный и она тоже, явно заплатил ей», - заявили в комментариях подписчики Терешина.

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