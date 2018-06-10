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На Урале чиновники продали землю вместе с деревенской дорогой

Сегодня, 15:27

Местные жители пока не знают, как будут добираться до своих домов.

В деревне Хомутовка на Урале население оставили без пути подъезда к собственному населённому пункту. Местная пресса пишет, что чиновники продали здесь землю под застройку вместе с деревенской дорогой. Как оказалось, в результате бюрократической путаницы участки, предназначавшиеся для продажи, пересекались с трассой, соединяющей населённые пункты. Пока собственники недвижимости терпели, что люди ездят по их владениям, никаких проблем у сельчан не возникало, однако недавно на границе участков были возведены заборы и местным жителям проезд домой был перекрыт. Как в дальнейшем они будут добираться в деревню, они не знают. Пока людям приходится пробираться через поля. Власти обещают оперативно решить проблему и уже до конца июня возвести здесь временную дорогу. Полноценный же проезд в Хомутовку обещают проложить уже в следующем году.

Ранее мы писали, что в Балашихе дом продали вместе с сотней семей внутри. Чиновники решили, что люди не станут препятствием для заключения сделки. Горожане же такой сценарий не устроил.

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