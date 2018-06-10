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В Тюмени пройдёт «Марафон по роддомам» от знаменитого врача-блогера

Сегодня, 15:23

Она побывает и проверить два родильных дома, проверит их условия, которые создают для будущих мам и их детей. Также будет рассказано о качестве предоставляемых в городе услуг.

В Тюмени сегодня, 10 июня, пройдёт «Марафон по роддомам» от знаменитого врача-блогера и педиатра, а также учредителя общероссийского центра «Выбор Родителей» Татьяны Буцкой. Женщина побывает в родильном доме номер два. В городском Перинатальном центре она проведёт проверку 12 июня.

Стоит отметить, что подобные мероприятия Татьяна Буцкая организовывает очень часто. В своём шоу она старается оценивать уровень обслуживания в роддомах выбранного города. Своими похождениями женщина делится в своём аккаунте в Instagram, который насчитывает уже 1,5 миллиона подписчиков.

В Тюмени Буцкая изучит два родильных дома, оценит условия содержания будущих мам и их детей, а также расскажет о качестве медуслуг. После этого она поучаствует в конференции для блогеров «Нефорум-2018» 11 и 12 июня.

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