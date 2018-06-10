100 000 рублей получит деревня, которую признают самой красивой

Сегодня, 15:17

В селе Вежболово Собинского района, которая победила прошлогодний конкурс, уведомили про старт 4-го смотр-конкурса на самую красивую деревню Владимирского края. Это стало известно 5 июня.

Благодаря выигрышу деревня получила 100 000 рублей. Они вложили их в программу по благоустрою и область вручила им такую же сумму. На выигранные деньги селение смогло построить новую площадку для детей, поставило памятник, в память жителей, которые защищали Родину в ВОВ, а также сделали освещение главной улицы села, и еще создали проект на проведения газа, опубликовано на сайте «Единой России».

В этом конкурсе участвовать смогут населенные пункты, где численность людей не превышает 3500 человек. На подачу заявки дают месяц: с 10 июня по 10 июля. Проверять будут с 15 июля по 31 августа. Судьи осуществят тур по селам. Конечные результаты станут известными в конце сентября. Деревне, которую признают самой красивой, вручат гран-при и чек на 100 000 рублей. Призы будут давать за три места в двух номинациях: население до 1000 и население до 3500 человек.

Денежные призы: За первые места получат 80 000 рублей. За вторые места получат 50 тысяч рублей. Ну, а за 3 места получат 30 тысяч рублей.

Этот конкурс начали проводить с 2015 года. И критерии оценивания в принципе не менялись.