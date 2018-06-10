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Диетологи: Детское ожирение в США связано с употреблением газировки

Сегодня, 22:10

По данным статистики, всё больше детей в мире страдают ожирением. Потому Американское общество питания собрало в Бостоне конференцию для врачей и диетологов, чтобы разобраться, почему это происходит, а также как справиться с проблемой, как сообщает VladTime.

Собрание началось 9 июня. Специалисты из Государственного университета Болл представили исследование, согласно которому, третья часть учеников младших классов и половина выпускных будут иметь избыточный вес. По мнению врачей, больше всего на это влияет употребление сладкой газировки и других напитков с высоким содержанием сахара. Чтобы это побороть, эксперты предложили пропагандировать здоровое питание, а также контролировать еду в школьных столовых.

Также была идея о бесплатной питьевой воде и усилении нагрузок на физкультуре. Нашлись и критики такой позиции, заявившие, что газировка вредит не меньше любого другого сладкого продукта, а повышение нагрузок в качестве метода может детям только навредить.

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