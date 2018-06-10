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Митинг в Москве: Не репрессия и произвол, а дискриминация меньшинств

Сегодня, 14:00

По словам очевидцев, "путинского" большинства уже нет. Акция протеста проводится на проспекте Академика Серова, перекрыто движение от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.

Сегодня в Москве оппозиционеры проводят митинг под названием «За свободную Россию без репрессий и произвола». Очевидцы сообщают, что в России, естественно, репрессия осталась в историческом прошлом, но четко прослеживается дискриминация меньшинства: «Я сейчас на митинге на Сахарова, и вот, что хочу сказать: в России, конечно, нет массовых репрессий. Дискриминируются меньшинства, но каждый раз разные, однако из них и состоит большинство. Кто-то гей, кто-то Свидетель Иеговы*, кто-то оппозиционер, у кого-то отняли собственность. И в итоге путинского большинства уже нет, есть песчинки на скованном страхом пляже».

Также оппозиционеры недовольны тем, что существует произвол органов власти. Организаторы заявили об участии 10 тысяч активистов, к началу митинга пришли не более 500 человек.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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