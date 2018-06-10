Волгоградский хирург поведал, как извлекал из желудка пациентов патроны и часы

Сегодня, 13:55

Свою авторскую книгу с рассказами о разнообразных казусах и ошибках врачей выпустил Виктор Бессарабов. По его словам, за 57 лет врачебной практики увидеть медику пришлось многое, а некоторые операции и вовсе были сделаны впервые в практике для всего региона.

Волгоградский хирург поведал, как извлекал из желудка пациентом возрастом от 7 часов до 107 лет патроны и часы. Бессарабов признался, что во время работы многому удивлялся, а «коллекционировать» необычные случаи он начал еще в студенческие годы. Наиболее впечатляющим для медика стал пациент, болеющий одновременно раком желудка, сифилисом и туберкулезом.

В книге под названием «Редкие и казуистические случаи в хирургии. Врачебные ошибки» медик с многолетним стажем рассказывает не только для своих коллег, но и для обычных граждан, которых могут заинтересовать невыдуманные истории. Виктор Бессарабов изложил наиболее яркие и острые случаи, чтобы поделиться с народом.