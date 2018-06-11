Фельдшер рассказал, как врач лечил простатит у эффектной брюнетки

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Курьезной ситуацией поделился медработник, который в ту самую ночь отправился на вызов. По его рассказу, вечер в приемном отделении выдался скучным, однако сложившаяся ситуация разрядила обстановку и повеселила его коллег.

Как рассказал фельдшер, его сотрудник - врач-хирург, лечил простатит у эффектной брюнетки. Девушка поступила на «скорой» с жалобами на сильные боли, которые пыталась перетерпеть уже два дня. Тем не менее, после тщательного обследования, вдруг оказалось, что прибывшая пациентка – вовсе не женщина, но и не мужчина. Трансгендер не хотел отправляться в мужское отделение, а в женское его не могли определить врачи, для избегания недоразумений.

По словам фельдшера, его коллега попросил больше не привозить таких больных, ведь с ними очень много мороки. Более того, врач поместил «больную» в коридоре, прямо между женским и мужским отделениями, чтобы всем было комфортнее, тем более палаты были переполнены. Ситуацию в больнице вспоминают до сих пор.