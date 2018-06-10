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В Приморье рыбаки поймали двух акул-убийц

Сегодня, 13:19

Инцидент произошёл сегодня, 10 июня. Молодые люди занимались рыбалкой неподалёку от залива Посьет. В один момент в сети попали два подводных хищника. В итоге их на волю так и не отпустили.

Доктор биологических наук и главный научный сотрудник Тихоокеанского океанического института имени Ильичева Владимир Раков заявил, что рыбаки поймали в Приморье двух колючих акул-убийц, или Squalus acanthias. Колючими животных назвали из-за особенностей их тела, а именно из-за шипов, которые отчётливо видны возле спинных плавников. Водится этот вид акул в умеренных тёплых водах всех океанов мира. Что касается приморского региона, то для него эти подводные обитали очень характеры.

По словам Владимира Ракова, колючая акула может вырастать в длину до двух метров и весить около 15 килограммов. Живёт она до 25-40 лет. Но зачастую в сети попадаются небольшие молодые особи, которые очень медленно растут. Питаются такие акулы небольшими рыбами, кальмарами, осьминогами, крабами и так далее. Живут же они близко к берегу и могут заплыть даже в устье реки.

Мясо колючих акул используется в пищу, а балык очень популярен, ведь напоминает осетровых рыб. Печень животного богата на витамин, а яйца во многих странах едят вместо куриных яиц. Из плавников готовят суп, а из хрящей лекарства. Чешуя колючих акул может служить ремешками и рукоятями для мечей или кинжалов.

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