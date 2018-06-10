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«Яжепапа» из Ростова создал аварийную ситуацию, рискуя жизнью ребёнка

Сегодня, 13:05

Мужчина возомнил себя «супергероем» и решил проигнорировать все правила дорожного движения, перейдя оживлённую магистраль в неположенном месте. Такой поступок он скорее всего мотивировал тем, что он с коляской и водители обязаны останавливаться.

«Яжепапа» из Ростова побил все рекорды своих предшественников-невоспитанных пешеходов. Мужчина, рискую жизнью ребёнка, создал аварийную ситуацию на Большой Садовой улице. Он шёл с коляской через автомобильный поток, ловко маневрируя ей, как будто он идёт без малыша.

Примечательно, что в 300 метрах от мужчины был пешеходный переход, но он всё же не уклюже пересёк дорогу, при этом "махая" водителям, чтобы те останавливались.

Такой поступок мужчины вызвал шквал недовольства от жителей Ростова-на-Дону в социальных сетях. Они все осудили горе-отца, который подверг опасности не только свою жизнь, но и жизнь ребёнка.

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