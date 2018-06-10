VistaNews.ru


Стало известно, когда мир снова увидит новорожденного сына Кейт Миддлтон

Сегодня, 12:48

Новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма мир видел только в день его рождения, 23 апреля. Британские СМИ проинформировали, когда же поклонники королевской семьи смогут снова увидеть маленького принца Луи.

Сообщается, что родители Кейт Миддлтон и принц Уильям снова покажут своего третьего малыша уже после его крещения. Именно так знаменитые родители поступали и предыдущие два раза. К примеру, первенца принца Джорджа показали спустя три месяца со дня рождения, а маленькую принцессу Шарлотту на месяц раньше.

Сами крестины королевская семья показывать не будет и не допустит журналистов в церковь, однако Кенсингтонский дворец позже на своем официальном сайте опубликует фотографии с мероприятия. Таким образом. Принца Луи публика увидит сразу же после обряда крещения.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят показывать младенца принцу Чарльзу

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

Ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон останется без фамилии

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем