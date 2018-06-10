Стало известно, когда мир снова увидит новорожденного сына Кейт Миддлтон

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Новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма мир видел только в день его рождения, 23 апреля. Британские СМИ проинформировали, когда же поклонники королевской семьи смогут снова увидеть маленького принца Луи.

Сообщается, что родители Кейт Миддлтон и принц Уильям снова покажут своего третьего малыша уже после его крещения. Именно так знаменитые родители поступали и предыдущие два раза. К примеру, первенца принца Джорджа показали спустя три месяца со дня рождения, а маленькую принцессу Шарлотту на месяц раньше.

Сами крестины королевская семья показывать не будет и не допустит журналистов в церковь, однако Кенсингтонский дворец позже на своем официальном сайте опубликует фотографии с мероприятия. Таким образом. Принца Луи публика увидит сразу же после обряда крещения.