Жителей Екатеринбурга удивил облачный тоннель в небе

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Природное явление наделало шума в местном сегменте социльаных медиа.

Облачный тоннель в небе стал поводом для дискуссии среди жителей Екатеринбурга, которых он сильно удивил. Горожане сразу же стали делать снимки данной картины и публиковать их в сети. Инцидент произошёл 9 июня на закате, когда Солнце уже заходило за горизонт. Многие заметили, что облака в этот момент сформировались в необычную фигуру. Она напоминала тоннель. Забавное наблюдение потрясло горожан. Небо, разделённое на две половины, привлекло внимание не только жителей Екатеринбурга, но и других россиян, которые присоединились к обсуждению. Красота пейзажа не оставила никого равнодушной. Стоит отметить, что отдельно всем понравился тот факт, что на одной части небосвода уже наступила ночь, а на другой ещё был день. Всё это выглядело потрясающе, что нашло отражение в комментариях пользователей. Они отмечали превосходство красок, а также света, которые в единой картине сформировали удивительное зрелище.

Ранее мы писали, что Иваново накрыли «облака Апокалипсиса». Местные жители, а также исследователи космоса были удивлены, когда увидели снимки угрожающей картины. Многие иронично посчитали, что дни города сочтены и уже скоро его не станет вследствие природной катаклизмы.