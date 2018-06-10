В Рязани «скорая» и поликлиника разделят вызовы для эффективности

Сегодня, 12:23

Теперь бригада медиков сможет оперативно прибыть на место ЧП, где нужна именно экстренная помощь. Об этом информируют сотрудники регионального Министерства здравоохранения.

В Рязани сотрудники Министерства здравоохранения пришло к выводу, что «скорая» и поликлиника разделят вызовы для эффективности в работе. Теперь неотложными вызовами займутся поликлиники, которым диспетчер передаст адреса. В такие дома врач должен будет прийти в течение двух часов с момента звонка.

Бригада скорой помощи сможет вовремя оказывать экстренную помощь, в списке которой ДТП, ножевое или огнестрельное ранения, падение с высоты, инфаркт и инсульт, не отвлекаясь на пациентов, способных подождать медиков по состоянию здоровья.