В День России над Москвой 10 самолетов Як и Ан разгонят облака

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Благоприятные погодные условия создадут 12 и 13 июня. Об этом информирует Петр Бирюков, заместитель мэра по делам ЖКХ и благоустройства.

В День России над Москвой 10 самолетов, среди которых Як-42, Ан-12 и Ан-26, разгонят облака. Подобные мероприятия проводятся для устранения неблагоприятных погодных условий, которые могут помешать провести такой знаменательный праздник. Отмечается, что метеорологической защиты при необходимости могут применить жидкий азот, йодистое серебро и сухой лед.

О планах правительства Москвы журналистам рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра по делам ЖКХ и благоустройства. Все действия запланированы на 12 и 13 июня, в случае, если будут неблагоприятные условия. Отмечается, что среди авиатранспорта также будет самолет-лаборатория.