Жители Новосибирска исполнили мечту больного мальчика

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Маленький Денис страдает диабетом. Он очень долго хотел подняться в небо. В итоге ребёнок написал письмо в благотворительный фонд и внезапно его желание свершилось.

Денис приехал в Новосибирск из Чулыма, чтобы пройти там обследование. Приятным сюрпризом для больного сахарным диабетом мальчика стал звонок представителей благотворительного фонда «Спасибо».

Оказалось, что жители Новосибирска решили помочь ребёнку осуществить его мечту – подняться в небо. Мальчик уже очень давно хотел полетать на самолёте. По словам отца, ещё три года он летел по работе. Когда Денис узнал это, то заявил, что тоже хочет.

В итоге мечту мальчика исполнили. Он оказался в кабине самолёта и полетал в небе около 20 минут. Денис был очень счастлив, получив долю эмоций. Теперь после полёта у ребёнка появилась новая мечта, которая тоже связана с небом – это прыгнуть с парашютом.