VistaNews.ru


Жители Новосибирска исполнили мечту больного мальчика

Сегодня, 11:43

Маленький Денис страдает диабетом. Он очень долго хотел подняться в небо. В итоге ребёнок написал письмо в благотворительный фонд и внезапно его желание свершилось.

Денис приехал в Новосибирск из Чулыма, чтобы пройти там обследование. Приятным сюрпризом для больного сахарным диабетом мальчика стал звонок представителей благотворительного фонда «Спасибо».

Оказалось, что жители Новосибирска решили помочь ребёнку осуществить его мечту – подняться в небо. Мальчик уже очень давно хотел полетать на самолёте. По словам отца, ещё три года он летел по работе. Когда Денис узнал это, то заявил, что тоже хочет.

                                     

В итоге мечту мальчика исполнили. Он оказался в кабине самолёта и полетал в небе около 20 минут. Денис был очень счастлив, получив долю эмоций. Теперь после полёта у ребёнка появилась новая мечта, которая тоже связана с небом – это прыгнуть с парашютом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Летчики Челябинска исполнили мечту мальчика, писавшего письмо Сергею Шойгу

В Новосибирске мальчик скатился с горки и провалился в открытый погреб

Звезда сериала «Мажор» Денис Шведов снова стал отцом

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем