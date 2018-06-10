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Жители Тюменской области стали реже болеть туберкулезом

Сегодня, 11:30

Региональные специалисты обсудили проблемы распространения опасного заболевания.

Реже болеть туберкулёзом стали в последнее время жители Тюменской области. В Тюмени на днях состоялась научно-практическая конференция на эту тему, где врачи обсудили вопросы профилактики, улучшения диагностики и лечения заболевания. Также был затронут вопрос сложности диагностирования в сочетании с ВИЧ-инфекцией. На форуме принимали участие более 100 специалистов. Помимо прочего на конференции подвели итоги работы областной противотуберкулезной службы. В частности, докладчики подчеркнули, что в регионе значительно снизилась ситуация с заболеваемостью. В 2017 году она снизилась на 8,5%. Распространение туберкулёза уменьшилось на 14,1%, а смертность - на 8,6%. На главной сцене замглавы регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова отметила заслуги врачей -фтизиатров Уватского, Казанского и Исетского районов. Здесь, как оказалось, ситуация по туберкулёзу лучше, чем в других районах.

Ранее мы писали мать из Уфы заявила, что ее ребенка положили в одну палату с больным туберкулёзом. О данной новости ей сообщили медики уже после выписки.

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