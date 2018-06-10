В Химках задержали школьника, который пытался сделать селфи с российской сборной по футболу

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13-летний Максим Мартемьянов перелез через забор тренировочной базы «Новогорск» в Химках, чтобы сделать фото с футболистами, но полиция задержала нарушителя.

Школьник занимается футболом в школе олимпийского резерва, болеет за российскую сборную и мечтает однажды сыграть за честь страны. Он очень хотел фото с кумирами, что подтолкнуло его перелезть через забор, чтобы сделать селфи. Но мальчику не удалось этого сделать, ведь его задержала полиция, но позже отпустила, потому что не нашла преступного умысла в его поступке. Фотографию Максим Мартемьянов так и не сделал.

На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве другим школьникам удалось прорваться к кумирам и сделать пару памятных фотографий. Охрана пыталась их поймать, но футболисты встали на защиту детей и не позволили вывести их силой.

Одни комментаторы шутят, что полиция поймала единственного фаната сборной, а другие советуют представителям правопорядка заниматься важными делами, а не мешать школьникам осуществить мечту.