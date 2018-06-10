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В Воронеже автохамов наказывают пакетами с мусором

Сегодня, 11:07

Местный житель на иномарке припарковался возле мусорных контейнеров, тем самым перекрыв для городских служб проезд для вывоза мусора. За это он был наказан.

В Воронеже многие автолюбители часто сталкиваются и наказывают автохамов. Люди стараются «выкручиваться» с проблемой наличия малого количества парковочных мест, и оставляют свои машины так, что мешают или пешеходам, или другим водителям.

Однако некоторые жители Воронежа научились бороться с такими автохамами. К примеру, вчера, 9 июня, житель города по имени Артём сфотографировал и опубликовал снимок иномарки, которую владелец припарковал возле мусорных контейнеров. То есть мужчина загородил проезд спецтехнике для вывоза содержимого этих контейнеров.

В итоге кто-то решил пакетами с мусором, положив их на крышу и капот автомобиля, наказать недобросовестного водителя.

Горожане пришли в восторг от увиденного и поддержали того, кто решил бороться с нарушителем. Однако нашлись и те, кто предложил более радикальные меры – вызвать эвакуатор и решить проблему официально.

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