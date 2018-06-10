Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что восхищена Меган Маркл

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Ангела Меркель сообщила, что была восхищена Меган Маркл в свадебном платье. Более того, канцлер Германии рассказала, как в прошлом месяце смотрела свадьбу Маркл и принца Гарри по телевидению.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что она является поклонницей британской королевской семьи и даже нашла время в плотном графике, чтобы в прямом эфире посмотреть долгожданную свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Об этом канцлер проговорилась в начале встречи с Терезой Май на G7 в Канаде. Сообщается, что первое, о чем заговорила Меркель на встрече «Большой семёрки» это королевская свадьба и невероятной образ Меган Маркл.

Кроме того, немецкий канцлер восприняла такую масштабную свадьбу, как пример глобальной мягкой силы Великобритании и признак того, что страна преуспевает и расцветает после Brexit.