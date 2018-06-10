В Белгороде пациенты приходят за рецептами со своей бумагой

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Горожане жалуются на отсутствие порядка в местных медучреждениях.

В Белгороде врачам поликлиники №8 не на чем выписывать назначения людям. Пациенты вынуждены приходить на приём со своей бумагой, чтобы покинуть заведение с долгожданными рецептами. Об одном из таких случаев рассказал житель города, который является инсулинозависимым. Из-за болезни ему нужно приходить каждый месяц за рецептами к врачу, однако записаться на приём попросту невозможно из-за того, что электронная очередь не работает. Мужчина также посетовал, что из поликлиники постоянно увольняются специалисты. К тому же с недавних пор врачи стали требовать от пациентов приносить на приём свою бумагу, поскольку им не на чем выписывать рецепты.

Ранее мы писали, что в Прикамье очереди в поликлиниках намерены отслеживать с помощью видеонаблюдения. Таким образом администрация будет регулировать количество пациентов, ожидающих врача.