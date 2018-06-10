"Воздух убивает": Тысячи россиян умирают от рака

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Трагедия коснулась тех, кто страдал раком, пневмонией, туберкулезом, астмой и другими патологиями дыхательных путей. Исследование провели сотрудники Роспотребнадзора.

Согласно официальным данным Роспотребнадзора, в 2017 году в России из-за загрязненного воздуха умерли 2,5 тысяч человек. Высокая смертность на годовом уровне в 200 тысяч граждан зафиксирована в Хакасии, Бурятии, Красноярском крае, Челябинской, Кемеровской, Свердловской и Калининградской областях. Специалисты связывают это с выбросом в атмосферу формальдегида, тяжелых металлов, среди которых медь, цинк, железо и свинец, а также бензопирена. Тысячи россиян умирают от рака. Экологи говорят, что людей убивает воздух.

Что касается возникновения рака из воздуха в буквальном смысле, то в общем от наличия опухоли в 2017 году скончались 265 тысяч россиян, из них 0,4% (это 1060 человек) получили смертельную болезнь в результате загрязнения атмосферы.

Причиной смерти становились и болезни органов дыхания. Так, в минувшем году в России от подобных проблем умерли 56 тысяч человек, из них 2,8% оказались под негативным влиянием ядовитых примесей в воздухе.