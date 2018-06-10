Пьяный бомжи захватили город: Воронежцы бездействием полиции

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Людям не понятно, почему правоохранители штрафуют молодых людей с банкой пива, но при этом вообще не трогают пьяных бомжей, которые спять где попало, источая не приятный запах.

Воронежцы возмущены количеством пьяных людей на улице. В социальных сетях люди сообщают, что далеко не трезвые бомжи буквально захватили весь город. Они стали частью воронежского пейзажа.

Однако людям не нравится не только плохо пахнущие и «блюющие» бомжи, они возмущены и бездействием полиции. Один из гостей Воронежа написал, что он не так представлял город. Оказалось, что на улице очень много пьяных, а правоохранители бездействуют. Они почему-то штрафуют влюблённую пару с банкой пива, нежели бомжей, которые даже стоять не могут.

По словам горожан, это для Воронежа уже стало нормой, и таких безнравственных алкоголиков на улицах никто не трогает. Кроме того, люди отметили, что эта ситуация характерна не только для Воронежа, но и для других городов России.