VistaNews.ru


Пьяный бомжи захватили город: Воронежцы бездействием полиции

Сегодня, 08:56

Людям не понятно, почему правоохранители штрафуют молодых людей с банкой пива, но при этом вообще не трогают пьяных бомжей, которые спять где попало, источая не приятный запах.

Воронежцы возмущены количеством пьяных людей на улице. В социальных сетях люди сообщают, что далеко не трезвые бомжи буквально захватили весь город. Они стали частью воронежского пейзажа.

Однако людям не нравится не только плохо пахнущие и «блюющие» бомжи, они возмущены и бездействием полиции. Один из гостей Воронежа написал, что он не так представлял город. Оказалось, что на улице очень много пьяных, а правоохранители бездействуют. Они почему-то штрафуют влюблённую пару с банкой пива, нежели бомжей, которые даже стоять не могут.

По словам горожан, это для Воронежа уже стало нормой, и таких безнравственных алкоголиков на улицах никто не трогает. Кроме того, люди отметили, что эта ситуация характерна не только для Воронежа, но и для других городов России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Бомжи из Лондона отказались покидать элитный особняк

Московские бомжи стали учить английский к ЧМ-2018

В Кисловодске голые бомжи дебоширят под окнами жилых домов

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем