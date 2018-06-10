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«Уволили из-за откровенного фото»: Депутат Госдумы высказался о скандальной учительнице

Сегодня, 08:46

Женщину заставили написать заявление об уходе с работы «по собственному желанию» из-за рекламных снимков. На них педагог была запечатлена в купальнике, хотя и довольно закрытом.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался о скандальной учительнице. Он считает, что женщине изначально стоило бы сделать официальное предупреждение, но и она сама виновата. По мнению народного избранника, учительнице не стоило допускать, чтобы её фотографии попали в публичный доступ из-за своего статуса.

По словам Смолина, в этой ситуации он бы руководствовался словами Соломона: «Ты неправ сын мой, и ты тоже не прав».

Стоит уточнить, что учителя школы №7 уволили из-за откровенного фото в купальнике. Они были сделаны в рамках рекламной съёмки. В итоге педагога вынудили уволиться из школы «по собственному желанию». Руководитель учебного заведения решила, что снимки ухудшают и подрывают звание педработника.

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