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Воронежская модель вновь оголилась перед камерой

Сегодня, 08:38

На этот раз девушка предстала в бежевом боди, которое еле прикрывает её интимные места.

Воронежская модель по имени Анастасия на своей очередной фотосессии вновь оголилась перед камерой. Девушка выкладывает свои голые фото в интернет уже далеко не в первый раз.

Сейчас же на откровенном снимке она предстала перед поклонниками в бежевом боди. Оно еле прикрывало её интимные места. Часть ягодиц Анастасия решила прикрыть своей рукой. На снимке поклонники также могут рассмотреть оголившуюся грудь. При таком ракурсе девушка смотрит на фанатов томным взглядом.

Снимок Анастасия подписала цитатой: «Не теряйте себя в игре». Публикация в её Instagram собрала много лайков и комментариев, которые писали «ценители женской красоты» со всего мира.

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