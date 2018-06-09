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Мошенники якобы собирают деньги для 85-летнего Евгения Васильевича Попова, который отдал накопленный миллион на пожертвование. Максим Фадеев просит не поддаваться аферам.

Напомним, 85-летний житель Айкино Евгений Васильевич Попов с 1954 года откладывал деньги с зарплаты учителя истории для того, чтобы осуществить мечту и купить себе дом. Однако он решил, что доживет свой век в старом доме, а накопленный миллион рублей отдаст на пожертвование детям из реабилитационного центра.

Евгений Васильевич перевел средства анонимно и даже не мог подумать, что вызовет такую бурную реакцию общественности, став для многих людей героем. Как оказалось, мужчина живет в нищете, но, несмотря на это, он считает себя счастливым человеком, который ни в чем не нуждается.

Сейчас в СМИ говорится о том, что аферисты пытаются нажиться на дедушке-герое из Коми. Создавая «фейковые» станицы в социальных сетях они, якобы, хотят помочь Евгению Васильевичу и просят присоединиться, перечислив деньги на карту. К сожалению, есть доверчивые люди, которые могут стать жертвами мошенничества и лишиться денег.

Отметим, что Максим Фадеев был в числе тех, кто восхитился поступком жителя Айкино. Он разместил в своем Instagram запись, описав свое мнение по этому поводу. Фадеев также хотел помочь Евгению Васильевичу, связавшись с его родственниками и пытаясь выяснить, в чем нуждается дедушка. Однако мужчина «старой закалки» категорически отказывается от какой-либо помощи, на что Фадеев оставил свои контакты и уверил семью Попова в том, что он готов помочь в любой момент. Узнав о том, что в сети вспыхнула волна мошенничества, продюсер обратился к подписчикам с просьбой «не вестись» на аферы, так как Евгений Васильевич не соглашается ни на какую помощь.