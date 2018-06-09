Танцы на проезжей части устроила пара из Коми

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Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала видео, на котором в ночь с восьмого на девятое июня неизвестные мужчина и женщина танцевали на проезжей части.

Это событие происходило в городе Ухта (Республика Коми). Съемка была сделана из окна движущегося автомобиля. Видео опубликовал ухтинец Михаил Родионов. Мужчина и женщина вели себя неадекватно. Они не только танцевали, но и подходили к машинам, пугали водителей. Один из хулиганов даже ударил по машине очевидца.

Чем закончилась эта история - неизвестно. Но такое поведение на дороге карается штрафом.