В Красноярске провели проверку «антивандальных» столбов

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В Красноярске на проспекте Мира провели установку новых опор для освещения и фонарей, имеющих особое «антивандальное покрытие». Местный активист проверил качество последнего.

В Сети появилось видео, где житель Красноярска пытается приклеить два небольших стикера столб. Высота «антивандального» покрытия примерно два метра, и именно в этом пределе мужчина проверяет заявление местной администрации о его качестве. Один из стикеров достаточно быстро приклеивается, а снять его удаётся, но не с первой попытки. Активист отметил, что «антивандальное» покрытие свою проверку явно не прошло, как сообщает VistaNews.

Интернет-пользователи частично с ним согласились, отметив, что действительно это больше похоже на работу «ради галочки». Были, впрочем, и те, кто отметил – всё равно лучше, чем на обычном столбе. По крайней мере, с опоры, где никакого покрытия нет, снять наклеенное удалось бы ещё хуже.