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«Black Star Burger» в Воронеже закроют из-за антисанитарии

Сегодня, 18:40

Роспотребнадзор в Воронежской области обратился в Центральный районный суд с требованием приостановить деятельность бургерной.

В СМИ сообщается, что в Воронеже закроют бургерную сети «Black Star Burger». Причиной послужили нарушение санитарных требований. Так, на подвальном этаже раковины не оснащены вытяжными устройствами, пять вытяжек выведены на крышу ЦУМа, в котором расположено заведение, но выступают над поверхностью крыши не на достаточную высоту – всего 1 метр. В заведении, также, отсутствуют специальные места для уборочного оборудования.

Напомним, в Воронеже популярная сеть появилась совсем недавно – в мае текущего года. Сначала в заведении провели VIP-открытие строго по приглашениям, а уже на следующий день открыли его для всех желающих граждан.

В связи с ЧМ – 2018 сотрудники Роспотребнадзора активно осуществляют проверку заведений, которые могут посетить иностранные болельщики. Известно, что неподалеку от воронежского «Black Star Burger» будет проживать сборная Марокко, возможно поэтому одна из проверок пала именно на это заведение.

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