«В Питере пить»: Петербуржцы чаще других травятся алкоголем

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Также жители Северной столицы чаще страдают ожирением. Данные приводят специалисты Роспотребнадзора в ежегодном отчете.

Результаты исследования Роспотребнадзора за 2017 год заставляют вспомнить знаменитую песню Сергея Шнурова из «Ленинграда» под названием «В Питере пить». Оказывается, петербуржцы чаще других граждан России травятся алкоголем и страдают от ожирения. Примечательно, что от спиртного умирают в 42 субъектах страны и Петербург в этот список не входит. В целом количество ситуаций алкогольных отравлений по сравнению с 2012 годом сократилось на 17,5%, на 20% сократилось количество смертельных инцидентов.

Что касается ожирения, то по сравнению с 2012 годом ситуация ухудшилась, количество граждан с подобными проблемами выросло в 2,5 раза. Врачи заявляют, что среди россиян от 18 лет эта цифра будет активно расти.