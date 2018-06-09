В посёлке возле Екатеринбурга мужчина продавал автомат на остановке

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В посёлке Горный щит, располагающемся в 20 километрах от Екатеринбурга неизвестный мужчина предлагал купить автомат. Делал это он у всех на виду, сидя на автобусной остановке.

В одной из групп в социальной сети появилась публикация, рассказывающая об интересном предложении покупки. Автор публикации рассказал, что на конечной остановке в посёлке мужчина продавал автомат. Закончилось это для него тем, что приехала группа захвата, прервавшая предпринимательскую деятельность.

Подписчики группы стали шутить на тему того, что автомат может оказаться очень полезным приобретением, когда в рамках Чемпионата мира по футболу в Россию приедет множество туристов. Другие удивились тому, что имея при себе оружие, мужчина решил его продать, а не искать пути для другого вида заработка, посчитав, что это обычная для россиян ситуация. Многие посчитали, что автомат не является боевым, а максимум макетом или предназначен для игры в страйкбол.