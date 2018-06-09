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Уволен главный редактор российского «Forbes» Николай Усков

Сегодня, 17:07

Собственник российской версии журнала не удовлетворен качеством работы сотрудника. Усков собирается обжаловать решение в суде.

 Сегодня стало известно о том, что уволен главный редактор российского «Forbes» Николай Усков. На его место встанет шеф-редактор Николай Мазурин. Такому решению послужило нарушение трудового договора и неудовлетворительное качество аботы сотрудника. К тому же, Усков не имел права принимать участие в мероприятиях других брендов, однако, неоднократно нарушал данное условие.

Стало известно, что переговоры о мирном прерывании сотрудничества с главным редактором велись и ранее. Однако сотрудник опровергал все предлагаемые альтернативные варианты, продолжая игнорировать трудовой договор. Именно поэтому компания пошла на одностороннее расторжение контракта.

Ранее сообщалось, что Усков собирается обжаловать решение об его увольнении в суде. Он утверждает, что его сняли с должности из-за конфликтных ситуаций с Александром Федотовым, который является владельцем издания. Бывший главный редактор утверждает, что со стороны владельца оказывалось давление: происходило снятие имеющихся материалов и постановка новых, в угоду Федотову. Усков настроен решительно и стремиться сделать эту историю публичной. Для этого он даже отказался от компенсации в размере 9 заработных плат. Он также надеется на то, что новый сотрудник, который возглавит его должность, будет нанят на работу официальным путем.

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