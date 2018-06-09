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«И так сойдёт»: В Красноярске провели разметку прямо по яме на дороге

Сегодня, 17:57

Горожане недоумевают, как можно так делать свою работу. Если так пойдёт и дальше, то во всех городках не будет нормальной дороги.

 

В Красноярске жители возмущены так называемым ремонтом дорог. Дорогу решили сделать, чтобы только работников больше не заставляли возвращаться на участок. Власти города, не смотря на то, что дороги просто требуют провести реставрационные работы, решают провести разметку прямо по яме.

Очевидцы рассказывают, что это спальный район, но машины всё же проезжают по этой дороге. Жители не понимают, почему начальство не занимается должной организацией коммунальных работ. Если таким образом не доделать по всему городу дороги, оставляя в них дыры, можно много заработать, но оставить незалатанную проезжую часть. Дело даже не столько в деньгах, а сколько в халатности властей и работников, которые решили, что и так сойдёт, закрашивая яму.

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