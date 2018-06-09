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В Челябинской области пенсионер вяжет вещи с символикой ЧМ-2018

Сегодня, 13:46

Житель города Златоуст в Челябинской области уже 63 года занимается вязанием. В преддверии ЧМ-2018 пенсионер начал делать интересные сувениры, украшая их символикой мероприятия.

По словам пенсионера, вязанием он увлёкся ещё в 9 лет, когда увидел, как это делает нянька в детском доме. Свою семью житель Златоуста также научил такому занятию, однако никого к нему не принуждает. Свои сувениры на тему ЧМ-2018 пенсионер просто дарит друзьям и знакомым.

 У него есть как вещи именно с символом мероприятия и надписью в поддержку сборной России, так и вязанные портреты отдельных футболистов, как сообщает VistaNews. В Сети, где и опубликовали такую информацию, порадовались за таланты пенсионера, однако и задумались о том, не привлекут ли его к ответственности за использование товарного знака.

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