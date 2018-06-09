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Мэрия Москвы договорилась о сотрудничестве с МИСиС

Сегодня, 15:49

Встреча между столичным мэром Сергеем Собяниным с одной стороны и преподавателями и студентами НИТУ МИСиС с другой ознаменовалась важным событием. Лидер московского Депобразования Исаак Калина, представляя Мэрию мегаполиса, поставил свою подпись под соглашением о сотрудничестве с университетом. Об этом пишет сайт Infonex.

 По словам Сергея Собянина, он впечатлен теми успехами, которых НИТУ МИСиС добился за эти годы, и поздравил университет с грядущим столетним юбилеем. Градоначальник выразил благодарность вузу за содействие в организации инженерных классов в школах и проведении олимпиад. Он также наградил профессорско-преподавательский состав НИТУ МИСиС за хорошую работу и анонсировал вручение вузу дополнительного гранта от Правительства Москвы. Студентам же мэр рассказал, что в скором времени для них откроют дополнительный вход в парк Горького через территорию университета.

 

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