VistaNews.ru


В Астрахани нашли потерявшуюся во времени женщину

Сегодня, 12:24

Особенно пристально занимались поисками ребенка ее родные. Ситуация начала напоминать полтергейст. Даже появились предположения, что гуманоиды забрали ее на НЛО для испытаний. Проще говоря, девушка сквозь землю провалилась.

 В Астрахани нашли потерявшуюся во времени женщину. Инцидент облетел всех горожан, а поиски организовали спецотряды. Преимущественно имели надежду. Что потерянная без вести женщина окажется дома. Ее родители почти отчаялись в погоне за поисками, но их переживаниям пришел конец, когда кровиночка вернулась домой как ни в чем не бывало и сделала громкое заявление.

Пропавшая пояснила, что потеряла счёт времени, находясь у своих знакомых, с которыми распивала спиртные напитки.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На Камчатке нашли пропавшего ребенка

В Астрахани родители нашли в ванной труп сына-подростка

В Астрахани на дамбе найден труп мужчины

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем