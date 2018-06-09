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Особенно пристально занимались поисками ребенка ее родные. Ситуация начала напоминать полтергейст. Даже появились предположения, что гуманоиды забрали ее на НЛО для испытаний. Проще говоря, девушка сквозь землю провалилась.

В Астрахани нашли потерявшуюся во времени женщину. Инцидент облетел всех горожан, а поиски организовали спецотряды. Преимущественно имели надежду. Что потерянная без вести женщина окажется дома. Ее родители почти отчаялись в погоне за поисками, но их переживаниям пришел конец, когда кровиночка вернулась домой как ни в чем не бывало и сделала громкое заявление.

Пропавшая пояснила, что потеряла счёт времени, находясь у своих знакомых, с которыми распивала спиртные напитки.