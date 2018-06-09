Дебютный выездной сбор столичных юных инженеров был проведен в Беларуси

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Ученики восьмых классов школ Москвы в мае 2018-го года провели время в санатории «Жемчужина» (Беларусь). Там они в течение семи дней вели исследовательскую работу и занимались углубленным изучением физики и математики. Занятия для юных конструкторов проводили преподаватели физфака МГУ. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что ранее лидер московского Депобразования Исаак Калина рассказывал, что в большинстве столичных школ налажена работа предпрофессиональных классов. Благодаря этому ребята уже за партой могут проверить свои силы в инженерных, академических, медицинских и кадетских классах. Процесс обучения тоже стал увлекательнее по причине того, что в школах открываются лабораторные комплексы, информационные центры, IT-полигоны. По словам Исаака Иосифовича, все это способствует повышению качества московского образования.