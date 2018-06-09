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Жители Ростова возмущены, как реставрируют дома перед ЧМ-2018

Сегодня, 12:20

Важное событие должно ускорить процесс ремонта зданий. Российская верхушка поступает по-своему.

 

Аварийное здание в городе должны были отремонтировать задолго до ЧМ-2018, но власти не выполняют свою работу до последнего. Жители Ростова не понимают, почему нельзя делать всё вовремя, раз бюджет позволяет установить такие громоздкие синие баннеры с нарисованными окнами вместо покраски здания. Устройство намного превышает стоимость краски вместе с оплатой работ, которые произвели бы специалисты. Больший ущерб от баннеров понесли жители общежития, которые остались без дневного света и без возможности войти в здание любым входом.

 

Возмущения касаются не только баннеров, но и уже отремонтированной части здания. Начальство, стоящее за организацией реставрационных работ Дома офицеров, не проследило за работниками, покрасившими другую сторону здания. Под краской пошли трещины, а сама она покрылась белыми пятнами. Пользователи Сети возмущены, как реставрируют здания, но не теряют чувство юмора: «Зато крымский мост построили».

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