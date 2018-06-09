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После медового месяца принц Гарри и Меган Маркл поселились в коровнике

Сегодня, 11:37

Действительно, в помещении, которое облюбовали молодожены Гарри и Меган, раньше жили коровы. А сейчас там вполне комфортабельные апартаменты.

Вернувшись после медового месяца в Англию, принц Гарри с супругой решили уединиться в сельской местности подальше от назойливых папарацци. Местом своего проживания они выбрали старую ферму 18 века. Новый хозяин отреставрировал пришедшие в упадок помещения, поменял перекрытия, отремонтировал крышу и водопровод. Новые кухня и столовая располагаются в бывшей конюшне, а коровник превратился в уютную гостиную.

Прекрасная природа, живописные виды добавят романтических ощущений во время пребывания четы в провинции. Недавно принц Гарри был замечен на благотворительном обеде в Лондоне без супруги. Это всполошило любителей светских новостей. Но они быстро успокоились, узнав, что принц с герцогиней отправились на отдых на старую английскую ферму.

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