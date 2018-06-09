На миллиардах Захарченко нашли отпечатки пальцев другого владельца

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Не так давно в квартире у родственников Захарченко были найдены 9 миллиардов рублей, что стало доказательством в деле о взятках. Однако экспертиза ДНК определила, что владельцем оказался не Захарченко, а бизнесмен Владимир Левин, которому не верили, что деньги и вправду его.

После того, как миллиарды и золотые слитки, которые были найдены в квартирах у родителей и сестры экс-полковника МВД, не были признаны как вещественные доказательства в деле о взятках, их поместили в «Сбербанк». Однако стало известно, что сумма в более 200 млн рублей была похищена. Об этом заявили сами сотрудники банка, после того, как им доставили деньги, и они прошла проверку.

После кражи были сделаны стандартные процедуры по ДНК-экспертизе, чтобы определить владельцев оставшейся части денег. Для этого каждую пачку купюр обработали специальными тампонами, которые были отправлены на обработку в лабораторию. Оказалось, что владельцем был бизнесмен Владимир Левин. Вернее, были найдены следы отпечатков более 20 человек, личность только одного из них, Левина, удалось идентифицировать. Примечательно, что следов экс-полковника Захарченко найдено не было.

В ходе разбирательства по делу Дмитрия Захарченко специалисты предвидят интересный поворот, так как еще тогда, когда шли ожесточенные споры, Левину никто не поверил, что деньги и вправду его. Хотя он убеждал Никулинский суд Москвы в обратном.