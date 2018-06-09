В аэропорту Барнаула пассажирам не разрешают играть на баяне

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В ситуацию вмешались сотрудники компании, помощь полиции не потребовалась. Инцидент произошел 8 июня в ходе регистрации на рейсы «Барнаул-Москва».

В аэропорту Барнаула веселым пассажирам не разрешают играть на баяне. К такому выводу пришли граждане, ставшие свидетелями неожиданного выступления музыканта во время регистрации на рейсы «Барнаул-Москва». Одному мужчине запретили брать в самолет чехол от баяна, потому он вынул инструмент и использовал его по назначению, развлекая людей веселой песенкой.

Утром у тех, кто вынужден работать, часто плохое настроение. Потому первой недовольство высказала сотрудница аэропорта, крикнувшая на весь зал, что ей мешают трудиться. В основном пассажиры реагировали с улыбкой и снимали веселого музыканта на телефоны. Представители управления МВД рассказали, что помощь полиции не потребовалась.